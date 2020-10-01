Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
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Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada

01.10.2020 08:54 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:39
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada

Beylikdüzü'nde, aralarındaki ticari anlaşmazlığı çözmek için restoranda buluşan iki ayrı şirketin sahipleri ile beraberindekiler arasında kavga çıktı. Silahla tehdit olayının da gerçekleştiği ve yumruklu tekmeli kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü Marina'da bulunan lüks restoranda, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki ayrı şirketin sahipleri, sorunu çözmek için bir araya geldi.İki işadamı, yenilen yemeğin ardından aralarındaki alacak-verecek konusunda anlaşamayarak tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi oturdukları masaya gelip, belinden çıkardığı silahını işadamının karnına dayadı.

Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada

KAÇMALARINA İZİN VERMEDİ

Silah tehdidinden korkan işadamı ve beraberindekiler restorandı terk etmek istedi. Ancak diğer işadamının adamları çıkmalarına engel olarak, onları darp etmeye başladı. Kavga büyüyünce ortalık birbirine girdi. Restoran çalışanları kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgada 3 kişi feci şekilde dövüldü. Darp edilen kişiler polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada

TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin aynı masada oturdukları, bir süre sonra yanlarından kalkan birinin yerine hızlı bir şekilde gelen kişinin oturduğu ve belinden çıkardığı silahı işadamının karnına dayadığı görülüyor. Bir süre sonra ayağa kalkan iki grup arasında tekmeli-yumruklu kavga çıktığı, restoran çalışanlarının kavgayı ayırmaya çalıştığı kameraya yansıyor.

Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde iki şirketin sahipleri arasındaki silahlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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