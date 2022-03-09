Son dakika haberi... (Beylikdüzü'nde evde dehşet; iki çocuğu ile eşini öldürüp intihar etti

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde Bülent Aktaş, evlerinde eşi ve iki çocuğunu tabancayla ateş edip öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, gümrük memuru Bülent Aktaş'ın işe gitmemesi üzerine arkadaşları şüphelenip, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine sitedeki dört katlı binanın ikinci katındaki daireye giden polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Bülent Aktaş'ın, eşi Kader Aktaş ile çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil'i (2) tabancaya ile ateş ederek öldürüp, aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi. Savcı ve polislerin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel