Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız