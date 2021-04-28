Beylikdüzü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
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Beylikdüzü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Beylikdüzü'nde atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması konusunda oldukça kapsamlı ve titiz çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde 75 noktaya geri dönüştürülebilir atık kumbaraları yerleştirdi.

Temiz bir çevre ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak adına kısa sürede bu rakamın 200'e yükseleceğini belirten müdürlük yetkilileri"Amacımız evde geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak çöplere gitmesini engellemek ve temiz ham madde olarak yüzde yüz dönüşüm sağlamak." dedi.

Hayata geçirdiği geri dönüşüm uygulamalarıyla temiz bir çevrenin ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağlayan Beylikdüzü Belediyesi, çalışmalarını birçok alanda devam ettiriyor. Atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması konusunda oldukça kapsamlı ve titiz çalışmalar yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü son olarak ilçe genelindeki 75 noktaya geri dönüştürülebilir atık kumbaraları yerleştirdi. Kağıt, karton, kitap, gazete, plastik ve metal atıkların toplanması amacıyla yerleştirilen atık kumbaralarının kısa sürede 200 noktaya yerleştirileceğini belirten müdürlük yetkilileri, "Amacımız evde geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak çöplere gitmesini engellemek ve temiz ham madde olarak yüzde yüz dönüşüm sağlamak. Bu sayede enerjiden ve sudan tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

"Beylikdüzü'nde hedef sıfır atık"

"Beylikdüzü'nde hedef sıfır atık" sloganından hareketle çalışmalarını titizlikle sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ayrıca ilçe genelinde 200 noktaya Giysi Tekstil Kumbarası ve 3 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi (2.Sınıf Atık Getirme Merkezi) yerleştirildi. Kağıt/karton Atıkları, Plastik/Metal Atıkları, Cam Atıkları, Karışık Ambalaj Atıkları, Elektronik Atıklar, Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pillerin toplandığı mobil merkez ile 7 farklı türde atık malzemesi geri dönüşüme kazandırılabilirken Giysi Tekstil Kumbaraları'ndan toplanan kıyafetler ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kaynak: Bültenler

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