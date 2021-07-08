Beylikdüzü, LGS heyecanına ortak oluyor
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Beylikdüzü, LGS heyecanına ortak oluyor

Beylikdüzü, LGS heyecanına ortak oluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerin ücretsiz tercih danışmanlığı yaptığı LGS Tercih Günleri'nden 5 - 16 Temmuz tarihleri arasında; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi'nde belirtilen saatler arasında yararlanabilecek.

Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin LGS heyecanına ortak oluyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM, LGS Tercih Günleri hizmetiyle öğrencilere doğru tercih yapabilmeleri için yardımcı oluyor. Öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerin ücretsiz tercih danışmanlığı yaptığı LGS Tercih Günleri'nden 5 - 16 Temmuz tarihleri arasında; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi'nde belirtilen saatler arasında yararlanabilecek.

Beylikdüzü Belediyesi, LGS tercihlerinde öğrencileri yalnız bırakmıyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM lise adaylarına sağlıklı ve bilinçli tercih oluşturmada yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen LGS Tercih Günleri kapsamında, sınavına giren tüm öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından danışmanlık hizmeti veriyor. Müdürlük tarafından LGS tercih hizmetiyle öğrencilere aldıkları puan ve ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercihi yapabilmeleri için ücretsiz destek veriliyor. Beylikdüzü Belediyesi, öğrencilerin gelecekleri için atacakları en önemli adımlardan biri olan LGS'de doğru tercihler yapabilmesi adına kentin farklı noktalarında 16 Temmuz'a kadar hizmet vermeye devam edecek.

Tercih için son gün 16 Temmuz

Gençlerin gelecekleri için doğru tercihler yapması konusunda son derece hassas davranan uzman eğitmenler, kendilerine danışan her öğrenciye kariyer yolculuklarında doğru seçimler yapabilmesi için destek veriyor. Öğrenciler LGS tercihleri için 16 Temmuz tarihine kadar; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde 10.00 - 17.00 saatleri arasında, Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi'nde ise 18.00 - 22.00 saatlerinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti alabilecekler.

Kaynak: Bültenler

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