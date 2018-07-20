Beylikdüzü Klasiğin Gala Konseri Unutulmaz Olacak

Yaşam Vadisi Sahnesi'nde düzenlenecek konserde, Besteci ve Şef Oğuzhan Balcı'nın Beylikdüzü Belediyesi için bestelediği "İstanbul'da Bir Gezinti" ilk kez seslendirilecek.

400 bin kişiye yaklaşan nüfusuyla Batı İstanbul'un başkenti olma yolunda hızla ilerleyen Beylikdüzü Belediyesi sanatın ve sanatçının daima yanında. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Klasik Günleri kapsamında ilçe halkına unutulmaz tatta müzik ziyafeti sunan Belediye'nin gala konseri de tam bir şölen havasında geçecek.

BEYLİKDÜZÜ HALKI MÜZİKAL BİR İSTANBUL GEZİNTİSİNE ÇIKACAK

Beylikdüzü Klasik,21 Temmuz akşamı'İstanbul'u Dinliyorum' adlı Gala konserle son bulacak. Besteci ve Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki Orkestra İstanbul, Beylikdüzü halkını geçmişten günümüze müzikal bir İstanbul gezintisine çıkaracak. Beylikdüzü'nden tüm İstanbul'a yayılacak billur sesiyle Dilek Türkan ve İzmir Opera Balesi sanatçısı Bas Teyfik Rodos'un solist olarak katıldığı konserde izleyiciler aynı zamanda Oğuzhan Balcı tarafından Beylikdüzü Belediyesi için bestelenen 'İstanbul'da Bir Gezinti"nin de ilk seslendirilişine tanık olacaklar.