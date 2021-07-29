Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
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Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı

Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı.

Milli Saraylar Anadolu Yakası Daire Başkanı Osman Celaleddin Urhan, Beylerbeyi Sarayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Beylerbeyi Sarayı'nın Anadolu Yakası'nda tek saray olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Beylerbeyi Sarayı'nın 1863-1865 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldığını belirten Urhan, "Bugün ziyarete açmış olduğumuz rıhtım özellikle yazlık saray olarak yaptırılan Beylerbeyi Sarayı'na devlet adamları ve yabancı konuklarını rıhtımdan rahat bir şekilde ulaşılabilmesi için yaptırılmıştır. 113 metre olan rıhtımı ziyarete açarak İstanbul'umuza bir teras kazandırdık." diye konuştu.

Urhan, rıhtımın gün batımı manzarasının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle beraber inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu atmosferi yaşamak isteyen ziyaretçilerimiz pazartesi günleri hariç gece 22.30'a kadar restoran, kafeteryamız, bahçemizle beraber rıhtımı ziyaret edebilirler. Rıhtımın 113 metrelik alanı güvenlikli bir şekilde gezebiliyorlar. Buna ek olarak deniz köşklerimizin de görüldüğü şekilde 15 metre olarak düşündüğümüzde İstanbul'un en büyük manzarasal bir rıhtımı olduğunu söyleyebiliriz. Bu rıhtım tarihi bir rıhtım. Bu manada rıhtımı açarken güvenlik önlemlerini alırken tarihi dokunun zarar görmemesine de önem gösterdik, hiçbir şekilde tarih zemine ve mermerlere zarar verici objelerden uzak durmaya çalıştık."

"İstanbul'a böyle bir teras kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Ziyaretçilerin "denize sıfır bir yerimiz var ama bahçeden denizi göremiyoruz" dediklerini altını çizen Urhan, "Bu manada özellikle daire başkanımızın yönlendirmesi uzmanlarımızın desteğiyle gerekli çalışmalar yapılarak hem harem hem de selam tarafındaki kapılarımızı açarak İstanbul'a böyle bir teras kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı - Haberler
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