Beykoz'un "Temizlik İşçileri" Üniversite Mezunu Oldu

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz'da hayata geçen "Temizlik Akademisi" Projesi'yle üniversite sıralarında eğitim alan 450 temizlik personeli düzenlenen törenle mezun oldu.

Beykoz Belediyesi ve Türk- Alman Üniversitesi (TAÜ) işbirliğiyle kurulan akademide, ilçenin sokaklarında süpürgeci, toplayıcı ve şoför olarak görev yapan 450 personele atık yönetiminden halkla ilişkilere geniş bir yelpazede eğitim verildi.

Temizlik Akademisi'yle ilk defa üniversiteye adım atmanın heyecanını yaşayan işçiler, sahada kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübeleri üniversite hocalarından aldıkları eğitimlerle geliştirme imkanı buldu.

Beykoz'u güzelleştirmek ve daha temiz bir ilçe için başlatılan proje, çevre ve temizlik hizmetlerinde kalite standartlarının yanı sıra iş verimini artırmayı da amaçladı.

Akademide başarılı olan personele, eğitimlerin yapıldığı Türk Alman-Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Üniversiteli temizlik işçileri sertifikalarını, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve TAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Aykut Arıkan'ın elinden aldı.

Başkan Murat Aydın: "Beykoz'un Temizlik İşçileri Kahramandır"

Konuşmasında temizlik işçilerinin her koşulda fedakarca çalıştığını vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Ülkemize 2 yıldır salgın süreci yaşanıyor. Biz ilk günlerde evimizden burnumuzu dahi çıkarmaya çekiniyorduk. Belediyenin temizlik biriminde çalışan arkadaşlar tabiri caizse üzerine üzerine gitti. Hiçbiri imtina etmedi, hepsi birer kahramandır. Temizlik hizmetleri olmaza ilçede birçok sorun baş gösterir. Başlattığımız projeyle onları Türkiye'nin en iyi ilk dört üniversitesi arasında yer alan Türk-Alman Üniversitesi'yle buluşturduk. Sizleri bu eğitimlere katıldığınız ve Beykoz'un güzelliğine güzellik kattığınız için kutluyor, organizasyonda emeğini geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Aykut Arıkan ise kurum olarak ülkeye ve çevreye değer katan projeler ürettiklerini, Beykoz Belediyesi'yle yeni projelerin hayata geçireceklerini söyleyerek tüm katılımcıları tebrik etti.

Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de işini fedakarca yapan tüm temizlik personelini kutlayarak, eğitimlerle ilçenin katma değer kazanacağını ve Boğaz'ın gözbebeği olacağını vurguladı.

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