Beykoz Kent Konseyi Kadına Şiddete Karşı Sahneye Çıktı

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Beykoz Kent Konseyi Kadın Meclisi tüm dünyanın kanayan yarası kadına yönelik şiddete özel bir programla dikkat çekti. Anadolu kadınının gücünü gösteren tiyatro oyununun sahnelendiği programda ilçedeki kadın muhtarlar topluma seslendi.

Modern dünyanın acil çözüm bekleyen sorunları arasında ilk sıralarda yer alan kadına yönelik şiddet, hükümetler tarafından yasal düzenlemelerle önlenmeye çalışılırken, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleriyle de konuyla ilgili toplumda farkındalık sağlanıyor.

Beykoz Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, her 25 Kasım'da dünya genelinde çeşitli farkındalık aktivitelerinin yapıldığı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik bir kez daha kadınların önemini gözler önüne serdi.

Kadın Meclisi Başkanı Nevin Çalışkan: "Bugünün Mutluluk Gününe Dönüşmesini Diliyorum"

Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'ndeki programda ilçe sakinlerine hitap eden Beykoz Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nevin Çalışkan: "Bugün anlamlı bir gün, 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü', keşke böyle bir gün olmasa ve bugünü hiç anmak zorunda kalmasak. Biz kadınıyla erkeğiyle huzurlu güzel bir dünyada, mutlu bir şekilde birlikte yürümek istiyoruz. Bugünün şiddetiyle mutluluk gününe dönüşmesini diliyor, iyi seyirler diliyorum. " dedi.

Anadolu Kadınının Gücü Sahnede

Kadına yönelik şiddete karşı sanat yoluyla farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte "Ben Anadolu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Türk Tiyatrosu'nun usta oyuncusu Yıldız Kenter'le özdeşleyen oyun bu kez öğrencisi Ayça Bingöl'ün yorumuyla izleyicilerle buluştu.

Tarih boyunca Anadolu'da yaşayan kadınların Ana Tanrıça Kibele'yle diyaloğundan oluşan oyun bir kez daha kadınların gücünü gözler önüne serdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren oyun ilçe sakinleri tarafından ayakta alkışlandı.

Kadın Muhtarlardan Mesaj

Program kapsamında ilçedeki kadın muhtarların güne özel mesajının yer aldığı video gösterildi.

Kadınların üstlendiği farklı rolleri üzerinden topluma seslenen muhtarlar, kadınların sevgi dolu iyileştirici yönünü vurguladı.

Gecenin sonunda Tiyatro Sanatçısı Ayça Bingöl ve programda emeği geçenlere çiçek takdim edildi.

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