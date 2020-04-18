Beykoz Devlet Hastanesi çalışanlarından "evde kal" çağrısı
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Beykoz Devlet Hastanesi, Harun Kolçak, Evde Kal

Beykoz Devlet Hastanesi çalışanlarından "evde kal" çağrısı

Beykoz Devlet Hastanesi çalışanlarından "evde kal" şarkısı Çalışanlar enstrümanlarını eline alıp şarkı söylediler Beykoz Devlet Hastanesi'nde korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını "Evde Kal" mesajına uyarlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

18.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:10
Beykoz Devlet Hastanesi çalışanlarından 'evde kal' çağrısı

Beykoz Devlet Hastanesi çalışanlarından "evde kal" şarkısı

Çalışanlar enstrümanlarını eline alıp şarkı söylediler

İSTANBUL - Beykoz Devlet Hastanesi'nde korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları, Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını "Evde Kal" mesajına uyarlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Çalışanlar ellerinde gitarlarıyla şarkıyı seslendirirken, video sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Beykoz Devlet Hastanesi'nde görevli Korona virüs ile mücadele eden eden sağlık çalışanları, Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını "Evde Kal" şeklinde yorumlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.Beykoz Devlet Hastanesi sağlık personelleri, gitarla şarkıyı çalıp seslendirdi. Vatandaşlara evde kal şarkısıyla seslenen sağlıkçılar büyük beğeni aldı.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük beğeni aldı.

Beykoz Devlet Hastanesi çalışanlarından 'evde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

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