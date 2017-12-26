Beykoz'dan kışa tam hazırlık

Yeni iş makineleri törenle kabul edildi



İSTANBUL - Beykoz Belediyesi, soğuk ve yağışlı havaların etkili olmasıyla birlikte kış hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar kapsamında yeni iş makinelerinin hizmete alım töreni gerçekleştirildi.

Soğuk ve yağışlı havaların kendini hissettirmesiyle birlikte Beykoz Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların kış aylarını kar yağışı ve buzlanmaya karşı sorunsuz geçirmesi ve günlük hayatın normal seyrinde devam etmesi için belediye, filosuna yeni iş makineleri kattı. Araç filosuna tam donanımlı yeni iş makineleri kazandıran Beykoz Belediyesi, filoya katılan araçların hizmete alım töreni yapıldı. Kar küreme aracından silindire, greyderden ekskavatöre kadar toplam 25 araç, zorlu kış koşulları ile mücadele edecek.

Araçlarla ilgili bilgi veren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, daha sonra araçların belediyeye katılımı için kurdele kesti.

"Toplam 25 araçla kışı hazır bir şekilde bekliyoruz"

Kış hazırlıklarının son hızla sürdüğünü belirten Başkan Yücel Çelikbilek, "Beykozlulara zor bir kış yaşatmadan işleri yönetmek istiyoruz. Bu sene inşallah yeni araçlarla birlikte kışı çok rahat geçireceğimizi veya rahat geçirmeye yakın bir ortam içinde olacağımızı düşünüyorum. 1 adet ekskavatör, 1 adet mini yükleyici, 1 adet toprak silindiriyle birlikte bu sene 9 tane JCB, 2 adet greyder, 3 adetle birlikte kar ve tuz küreme kamyonlarıyla beraber toplam 25 araçla kışı hazır bir şekilde bekliyoruz" ifadelerini kullandı.