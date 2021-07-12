Beykoz'da Özgün konseriyle sahil etkinlikleri devam ediyor
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Beykoz'da Özgün konseriyle sahil etkinlikleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Yerel

Beykoz'da Özgün konseriyle sahil etkinlikleri devam ediyor İstanbul'un en güzel sahil şeritlerinden Beykoz Sahili'ndeki etkinlik alanında yaz boyunca sürecek olan kültürel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Beykoz'da Özgün konseriyle sahil etkinlikleri devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul'un en güzel sahil şeritlerinden Beykoz Sahili'ndeki etkinlik alanında yaz boyunca sürecek olan kültürel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü sanatçı Özgün konseriyle devam eden etkinliklerle Beykozlular müziğin keyfini çıkardı.

İstanbul'un en güzel sahil şeritlerinden birine ev sahipliği yapan Beykoz'da yaz boyunca sürecek olan sahil etkinlikleri pandemi kuralları çerçevesinde tüm hızıyla devam ediyor. 11 Temmuz saat 20.30'da başlayan Beykoz Sahili'ndeki etkinlik alanında düzenlenen ünlü sanatçı Özgün konseriyle Beykozlu vatandaşlar müziğe doydu. 7'den 70'e Beykozluların katıldığı konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Konser sonunda sanatçı Özgün'le hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar etkinlikten büyük keyif aldı. Ayrıca konsere katılım gösteren vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek etkinlik boyunca ikramlarda bulunuldu.

Etkinliklere katılan vatandaşlardan Beykoz Belediyesi'ne teşekkür

Etkinliklere katılan Zeynep Türkyılmaz, "Güzel etkinlikte bizi birlikte böyle güzel etkinlikte buluşturduğu için Beykoz Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Eğlenmeye geldik arkadaşlarımızla. Teşekkürler Beykoz Belediyesi." Dedi.

Özgün konserine katılım gösteren Yeliz Pehlivan, "Beykoz Belediyesi'ne teşekkür ederim. Özgün'ü dinlemek için geldim. Çok eğlenceli herkesi bekliyoruz." dedi.

Konsere katılım gösteren Melisa Çayır ise "Özgün'ü izlemeye geldik ve çok heyecanlıyız. Beykoz Belediyesi'ne teşekkür ederiz." dedi.

Beykoz'da Özgün konseriyle sahil etkinlikleri devam ediyor
Beykoz'da Özgün konseriyle sahil etkinlikleri devam ediyor
Beykoz'da Özgün konseriyle sahil etkinlikleri devam ediyor
Beykoz'da Özgün konseriyle sahil etkinlikleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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