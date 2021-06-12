Beykoz'da "Millet Sofrası" Kuruluyor
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Beykoz'da "Millet Sofrası" Kuruluyor

Beykoz'da 'Millet Sofrası' Kuruluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Beykoz'da ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine günlük sıcak hizmeti sağlamak, olası afet durumlarında 200 bin kişinin acil yemek ihtiyacın karşılamak üzere geliştirilen "Millet Sofrası" Projesi hayata geçiyor.

Beykoz'da ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine günlük sıcak hizmeti sağlamak, olası afet durumlarında 200 bin kişinin acil yemek ihtiyacın karşılamak üzere geliştirilen "Millet Sofrası" Projesi hayata geçiyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde sıcak yemek hizmetini günün şartlarına uygun ve tek bir merkezden sağlamak amacıyla hazırlanan "Millet Sofrası" sıcacık ortamıyla ihtiyaç sahiplerini kucaklarken, olası afet anlarında önemli bir lojistik görev üstlenecek.

Her Gün Evlere Sıcak Yemek

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında Kavacık'ta 2 bin m2'lik arazi üzerine kurulacak Millet Sofrası'nda tam donanımlı mutfaklar ile 260 kişinin aynı anda ağırlandığı 520 m2'lik büyük bir yemek salonu bulunacak.

Beykoz Belediyesi'nin kendi yemeğini pişirecek ekonomik ve fiziksel gücü olmayan engelli, yaşlı ve hasta ihtiyaç sahipleri için hali hazırda verdiği evde sıcak yemek hizmeti modern ortamıyla artık bu merkezden karşılanacak.

Her gün usta aşçılar tarafından özenle pişirilen yemekler mevcut uygulamada olduğu gibi hijyen koşullarına uygun olarak paketlenip 7 gün boyunca evlere servis edilecek.

Millet Sofrası'na gelen ihtiyaç sahiplerine günlük olarak çorba ikramı da yapılacak.

Afetlerde 200 Bin Kişiye Hizmet

Millet Sofrası güler yüzlü hizmetiyle ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken ilçenin afetlere hazırlanmasında önemli bir rol üstlenecek.

Beykoz'da meydana gelebilecek olası bir afette 7/24 kapasiteyle çalışacak merkezde günlük 200 bin kişilik sıcak yemek hizmeti verilecek.

"Millet Sofrası" bu yönüyle afet anlarında stratejik bir merkez olacak.

Kaynak: Habermetre

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