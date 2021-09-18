Beykoz'da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL - Beykoz'da bir çınar ağacı akşam saatlerinde başlayan fırtına sebebiyle kırılarak yola devrildi. Yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ağacın altında kalırken, çevredeki bazı dükkanlar hasar gördü. O sırada kaldırımda bulunan kişilerin ise kıl payı kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Beykoz Körfez Caddesinde 20.30 sıralarında yaşandı. Akşam saatlerinde İstanbul genelinde başlayan fırtına ve yağmur ile birlikte bir çınar ağacı cadde üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle bazı araçlar hasar alırken, yol karşısındaki dükkanlar ağacın düşmesi ile hasar aldı. Kaldırımda bulunan kişiler ise ağacın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.

Bölgede esnaf olan Melih Babuz," Dükkanımdayken bir anda ben, yalıya gemi girdi falan zannettim. Yani marketi çalıştırıyorum ben de. Tentenin üstünde kaldı ağaç. Yan taraf falan her taraf hasar gördü çok büyük. Çok sıkıntılı işler yani. ya biz anlamadık nasıl olduğunu. Şoka girdik yani o anda. Başka da bir şey yok." dedi.