Beykoz'da bazı yollar pazar günü kapalı olacak
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Beykoz'da bazı yollar pazar günü kapalı olacak

Beykoz'da bazı yollar pazar günü kapalı olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya çapında popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo İstanbul yarışları 13 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak.

Dünya çapında popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo İstanbul yarışları 13 Haziran Pazar günü Beykoz'da yapılacak. 15 ülkeden yaklaşık bin bisikletseverin katılacağı etkinlik dolayısıyla ilçedeki bazı cadde ve yollar kapalı olacak.

İlk kez İstanbul'da ve Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde, ilçenin doğa ve tarih dolu atmosferinde yapılacak Turkcell GranFondo 2021, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek.

Yoros Kalesi-Polonezköy parkuru

Beykoz'un mavi ve yeşille kaplı turistik manzaralarının eşlik edeceği yarışın startı Beykoz Belediyesi önündeki Expo Alanı'ndan verilecek. 82 km'lik uzun ve 40 km'lik kısa parkurda pedal çevirecek sporcular Yoros Kalesi, Anadolu kavağı, Kaynarca, Paşamandıra, Cumhuriyetköy ve Polonezköy'ün yemyeşil doğasından geçerek varışı yine Expo Alanı'nda yapacak.

Zorlu etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken Turkcell GranFondo İstanbul, her kategoride kadın ve erkek sporcuların heyecanlı mücadelesine sahne olacak. Yarışmada dereceye giren sporculara günün anısına çeşitli hediyeler, kupa ve madalya takdim edilecek.

Bu yollar kapalı olacak

İstanbul'un en güzel doğa manzaralarına ev sahipliği yapan Beykoz'un uluslararası alanda tanıtımını da katkı sağlaması beklenen yarışların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 08: 00-15: 00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. Beykoz'da yarış günü trafiğe kapalı olacak yol ve caddeler ise şöyle:

1.Kelle İbrahim Caddesi

2.Fevzi Paşa Caddesi

3.Ahmet Mithat Caddesi

4.Çayır Caddesi

5.Doğu Kapısı Caddesi

6.Anadolu Kavağı Caddesi

7.Macar Tabya Caddesi

8.Eğriboyun Caddesi

9.İncirli (Mirşah) Sokak

10.Mirşah Sokak Devamı

11.Cafer Baba Sokak

12.Fener Yolu Caddesi

13.Anadolufeneri Yolu Sokak

14.Kabakoz Yolu Caddesi

15.Fener Caddesi

16.Yüzyıl Caddesi

17.Dereboyu Caddesi

18.Kaynarca Yolu Sokak

19.Kalkandere Cad

20.Riva Caddesi

21.Muzice Caddesi

22.Paşamandıra Caddesi

23.Demirkapı Caddesi

24.Saniye İsmail Hanım Caddesi

25.Kılıçlı Caddesi

26.Aşağı Mahalle Caddesi

27.Şile Caddesi

28.Trabzon Caddesi

29.Serinsu Caddesi

30. Bozhane Yolu Sokak

31.Beykoz Yolu Caddesi

32.Dünya Caddesi

33.Seyri Caddesi

34.Polonezköy Sokak

35.Kazım Karabekir Caddesi

36.Şehit Cengiz Caddesi

37.Şehit Aziz Caddesi

38.Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi

39.Riva Yolu

40.Zerzevatçı Yolu Sokak

41. Elmalı Yolu Sokak

42.Kirazlı Yayla Yolu Caddesi

43.Birinci Dede

44.Beykoz Elmalı Yolu Caddesi

45.Mehmet Yavuz Caddesi

46. Şahinkaya Caddesi

47.Akbaba Caddesi

48.Maraş Caddesi

49. Karakulak Caddesi

50. Sırmakeş Caddesi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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