Beykoz'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor
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Beykoz'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

Beykoz'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor Beykoz'da evsel atıklar ekonomiye kazandırılıyor.

Beykoz'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor

İSTANBUL - Beykoz'da evsel atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Beykoz Belediyesi, sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için atıkları, atık toplama aracıyla toplayarak, geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırıyor.

Türkiye'de son yıllarda çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek hedefiyle atıkların geri dönüşümü için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Bu alanda etkili çalışmaları sürdüren kuruluşlardan biri de Beykoz Belediyesi oldu. Beykoz Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra evsel atıkların kaynağında ayrıştırılarak, geri dönüşümü konusunda bölgede büyük rol üstlenerek, atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağladı.

"2 bin tona yakın atığı geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkı sağladık"

Beykoz Belediyesi Çevre Mühendisi Oğuz Kaan Kaya, Beykoz Belediyesi olarak son 2 yıldır başlattığımız "Sıfır atık taksi projesi" bu projemizde vatandaşlarımız atıkları kaynağında yani evlerinde ayrıştırarak belediyemize talep oluşturuyorlar. Bizde sıfır atık taksi projemizle vatandaşlarımızın kaynağında ayrıştırdığı atıkları aynı gün evlerinden alarak toplama ayırma tesisimizle geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu sayede 2 bin tona yakın atığı ekonomiye kazandırarak onlarca ağacımızı kurtardık. Atık yağları geri dönüşüme kazandırarak, atık su yükünü hafifleterek onlarca karbon salımının önüne geçmiş olduk. Bu çalışmamızla vatandaşlarımızın çevre bilinci de pekişmiş oldu" diye konuştu.

Beykoz'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor
Beykoz'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor
Beykoz'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor
Beykoz'da atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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