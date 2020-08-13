"Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" başlıyor Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getiren "Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" başlıyor.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bir araya getiren "Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" başlıyor.

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın (TFV) ortaklaşa düzenlediği yarışma ile Beykoz'un fotoğraf tutkunları için cazip hale getirilmesi ve ilçenin tanıtımına ulusal düzeyde katkı sağlanması amaçlanıyor.

Beykoz'un binlerce yıllık doğası ve tarihini gözler önüne serecek yarışma, fotoğraf sanatına gönül veren tüm amatör ve profesyonellerin katılımına açık olacak.

Son başvuru 18 Aralık

Organizasyonda dereceye girenler toplamda 97 bin lira ile ödüllendirilirken, TFV sistemi fotoğraf yüklemeleri için 1 Ekim'den itibaren aktif hale gelecek.

Yarışmaya başvurular "www.beykoz.bel.tr" ile "www.turkiyefotografvakfi.org" adreslerinden 18 Aralık'a kadar yapılabilecek.

"Serbest" ve "Foto Öykü" kategorilerinde yollanacak fotoğraflar Coşkun Aral'ın yanı sıra, İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

"Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları 23 Aralık'ta açıklanacak ve 9 Ocak 2021'de yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA