Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
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Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Mesut Akusta, bugün uyandırılacak

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde evinde beyin kanaması geçiren Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Mesut Akusta'nın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi geldi. Apar topar ameliyata alınan ve şimdi yoğun bakımda tutulan oyuncu, bugün uyandırılacak.

TRT 1 ekranında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu 57 yaşındaki Mesut Akusta, önceki gün Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ambulansla evinden alınan oyuncu apar topar ameliyata alındı.

BUGÜN UYANDIRILACAK

3 saatlik bir operasyon geçiren usta oyuncunun tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgiye göre oyuncu bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen 'Teşkilat' dizisinin yıldızının, tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

EŞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Şafak Özbir Akusta, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin hastalığını şu sözlerle duyurmuştu: "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Mesut Akusta, bugün uyandırılacak

"DUALARLA KENDİSİNİN YANINDAYIZ"

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı ise Twitter hesabından, oyuncu için yaptığı paylaşımda "Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
Teşkilat dizisinin Mete'si Mesut Akusta, beyin kanaması geçirdi
Teşkilat dizisinin Mete'si Mesut Akusta, beyin kanaması geçirdi
Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Mesut Akusta, bugün uyandırılacak - Haberler Magazin
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