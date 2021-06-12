Beyazşehir mahallesine 5 bin ton asfalt
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Beyazşehir mahallesine 5 bin ton asfalt

Beyazşehir mahallesine 5 bin ton asfalt
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Mahallesi'nde sürdürülen asfalt yenileme çalışmalarını denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Mahallesi'nde sürdürülen asfalt yenileme çalışmalarını denetledi. Yaklaşık 5 bin ton asfalt kullanılan yol yenileme çalışmasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinleri ile görüşerek onların görüş ve beklentilerini dinledi.

Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Büyükkılıç, beklenti haline dönüşen yolun asfalt yenilemesinin yapıldığını belirterek, hayırlı olmasını temenni etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yemliha, Ebiç, Dadağı ve Mahzemin Mahallelerinin ardından Beyazşehir Mahallesi'ndeki yol yenileme ve asfalt serim çalışmalarını denetleyerek, "Şu anda Beyazşehir Mahallemizdeyiz. Ama buraya nasıl geldik onu da bir anlatalım. Efendim, Yemliha Kasabamız, ardından Ebiç Kasabamız, ardından Dadağı Mahallemiz, ardından Mahzemin Mahallemiz derken oradan da çevre yola çıktık Beyazşehir Mahellemize geldik. Değerli muhtarımıza gayretinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyemiz yaklaşık 20 yıldır yenilenmesi gereken ve hizmetlerin eskimesinden kaynaklı beklenti haline dönüşen, yolumuzun konforunun da bozulmasından kaynaklı sıkıntılar söz konusuydu. Bu talepleri göz önüne alarak burada yaklaşık 5 bin tona varan asfalt serimi ile yolumuzu karşılıklı iki taraflı Osman Özcan Caddemizi yenilemiş bulunuyoruz. Ben burada bizi seven, bize güvenen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İlgili daire başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar diyorum. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin, bereketini versin diliyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 4 mahalle ziyaretinin ardından yol yapım ve asfalt serim çalışmalarını yerinde incelemek için geldiği Beyazşehir Mahallesi'nde vatandaşlar ile de görüştü. Mahalle sakinlerinin görüşlerini ve beklentilerini dinleyen Büyükkılıç'a ilgi yoğun oldu. Mahalle sakinlerinden "Yemin ediyorum oy veriyorum, hiç gözümüz arkada değil. Allah razı olsun. Acaba, Büyükşehir Belediye Başkanı ne gezsin burada diyorum" şeklinde övgü alan Başkan Büyükkılıç ise mahallelilere; "Burada bizi seven, bize güvenen hemşehrilerime teşekkür ediyorum" yanıtını verdi. - KAYSERİ

Beyazşehir mahallesine 5 bin ton asfalt
Beyazşehir mahallesine 5 bin ton asfalt
Beyazşehir mahallesine 5 bin ton asfalt
Beyazşehir mahallesine 5 bin ton asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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