Beyazıt'ta trafik yoğunluğunu önlemek için denetim yapıldı
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Beyazıt'ta trafik yoğunluğunu önlemek için denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beyazıt'ta trafik yoğunluğunu önlemek için denetim yapıldı

İstanbul'un ticaret merkezlerinden Beyazıt'taki trafik yoğunluğunu azaltmak için Ordu Caddesi üzerinde trafik polisleri denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'un ticaret merkezlerinden Beyazıt'taki trafik yoğunluğunu azaltmak için Ordu Caddesi üzerinde trafik polisleri denetim gerçekleştirildi. Yol kenarında bekleyen araçlar çekilerek cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü A Bölge Trafik Amirliği ekipleri, Aksaray'dan Beyazıt'a kadar uzanan Ordu Caddesi üzerinde trafiği açmaya yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gün içerisinde başta ambulans, itfaiye ve toplum taşıma araçları olmak üzere tüm araçların trafikte zor anlar yaşadığı cadde üzerinde ekipler gün boyu anons yaptı. Denetim kapsamında yol kenarında park ederek trafik akışını engelleyen araçlar çekildi. Aracı çekilen sürücülere para cezası kesildi.

Aracını çekilmekten son anda kurtaran bir sürücü, "Aracımız çekiliyordu ama şartlardan dolayı mecbur buraya bırakıyoruz. Burada da aracı bırakacak başka bir yer yok. Otoparklar dolu. Mecbur buraya bırakıyoruz" diyerek kendini savundu. - İSTANBUL

Beyazıt'ta trafik yoğunluğunu önlemek için denetim yapıldı
Beyazıt'ta trafik yoğunluğunu önlemek için denetim yapıldı
Beyazıt'ta trafik yoğunluğunu önlemek için denetim yapıldı
Beyazıt'ta trafik yoğunluğunu önlemek için denetim yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:14:31. #1.16#
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