Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi
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Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi

12.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:42
Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Beyazıt Meydanı'ndaki 'Madun Karanlık' sergisinde yaptığı açıklamada "O günlerin tekrar yaşanmaması amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma. Biz o günleri hatırlamak istemiyoruz ama unutmak da istemiyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Beyazıt Meydanı'ndaki 'Madun Karanlık' sergisinde yaptığı açıklamada "O günlerin tekrar yaşanmaması amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma. Biz o günleri hatırlamak istemiyoruz ama unutmak da istemiyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından 28 Şubat'ın yıldönümünde hazırlanan '"Madun Karanlık İnteraktif Deneyim Sergisi"ni olayların merkezi haline gelen Beyazıt Meydanı'na taşıdı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul kadın kolları başkanı Rabia İlhan katıldı. Sergi 16 Mart Salı gününe kadar vatandaşlara açık olacak.

"Biz bu günleri hatırlamak istemiyoruz ama unutmakta istemiyoruz"

Serginin açılışında katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada, "Bütün darbeleri anlattığımız darbelerarşivi.com sitemizin açılışında hazırladığımız 28 Şubat çalışmamızı Beyazıt Meydanı'na taşıdık. Sancaktepe'de herkesin ziyaret ederek çok beğendiği, o dönemin objeleriyle asker postallarıyla, yırtılmış başörtüleriyle hazırlanan sergimizi özellikle olayların cereyan ettiği bu meydana taşımak istedik. O günlerin tekrar yaşanmaması amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışmayı halkımızın ziyaretine açmış bulunmaktayız. Biz bu günleri hatırlamak istemiyoruz ama unutmak da istemiyoruz. Çünkü unutursak bu günlerin kıymetini bilemeyiz" şeklinde konuştu.

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ise "Hak olan davada zafer muhakkaktır. Zamanın rektörü kedinin fareyi kovaladığı gibi amfilerde başörtülü, peruklu öğrencileri buluyorlardı. Ama biz zaferi kazandık. Bundan sonra da o onurlu mücadelenin unutulmaması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi
Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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