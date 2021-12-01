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Beyaza bürünen Erzurum drone ile görüntülendi

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Beyaza bürünen Erzurum drone ile görüntülendi

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen eşsiz tarihi mekanlar drone ile görüntülendi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan Kar yağışı ile beyaza bürünen eşsiz tarihi mekanlar drone ile görüntülendi.

Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Erzurum, sabah saatlerinden beri aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı altında beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi kale ve Çifte Minareli Medrese gibi kadim şehrin beyaza bürünen eşsiz yapıları görsel şölen oluşturdu.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar tarihi alanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Özellikle Çifte Minareli Medrese ve çevresinde düğün fotoğrafı çektirenlerden bir gelin objektiflere yansıdı.

Antalya'dan Erzurum'a gelen Necip Bozkurt, kar yağışının Erzurum'a çok yakıştığını belirterek, "Görüntü çok güzel. Antalya'dan burayı ziyarete geldik. Manzara harika, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de kar yağışı ile güzelliğine güzellik katan kentin genel görünümü ve tarihi alanları drone ile görüntülendi.

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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