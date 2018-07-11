Beyaz Sarayda Bir Türk İş Adamı İmzası: Necati Bulak Bourse

Merkezi Amerika'da bulunan ODG Group'un %80 hissesini holding bünyesine katan NBB (Necati Bulak Bourse), 10 Ağustos'da Amerika'da Beyaz Saray'da Beyaz Saray sözcüsü ile yapacağı görüşme ile ATAK 99 projesini tüm dünyaya deklare edecek.

Dr. Necati Bulak basına hitaben yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın en büyük ekonomi konseyi platformu olan ATAK 99 projesi; 99 ülkede, 15 ayrı sektörde ve her ülkede 400'er kişilik profesyonel kadrolar ile hayat bulacak.

ATAK 99 Ekonomi Konseyi uzman personeli ile birlikte, bize katılan çözüm ortaklarına atama yapmak ve onlara iş üretmek amacıyla kurulan bir platformdur.

300.000 uluslararası büyük firmayı bu platformda toplayıp, onlara öncelikle arz üreteceğiz; yanı sıra oluşan arza talep yaratarak ticari döngüyü sağlayacağız. Oluşan bu ticari çarkı yönetecek olan ise global dünya normlarında eğitimli olan profesyonel kadrolarımızdır.

Bir kısmı açılmış bulunan dünya çapındaki ofislerimiz, toplamda 99 ülkede ekonominin yönetildiği ticari hareketliliğe sahip bölgelerde konuşlandırılacak.

ATAK 99 projesi bir Türk'ün ve Türkiye'nin, dünya ekonomisine yön verecek olan devasa atılımıdır. Dolayısıyla bu kalkınma hamlesinde aslan payı, yine ülkemiz ekonomisine ait olacaktır. Detaylı aşamalardan geçen uzman kadrolarımızla yaptığımız fizibiliteler, proje ile 2 trilyon Euro tutarında ticaret döngüsünün sinyalini veriyor.

Proje, 10 Ağustos'da NBB ve çözüm ortaklarıyla birlikte katılacağımız, Beyaz Saray'da Beyaz Saray Yetkilileri tarafından Amerikan Hükümeti'nin tanıyacağı statü belirlemesi sonrasında hayata geçecek."