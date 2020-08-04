Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'u atlattı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'u atlattı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, son iki testinin "negatif'" çıktığı ve görevinin başına döndüğü bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'u atlattı
04.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:42

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın, son iki testinin "negatif'" çıktığı ve görevinin başına döndüğü bildirildi.

Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Son iki testinin negatif çıkması ve bir haftadır hastalık belirtisi göstermemesinin ardından doktorları, O'Brien'ın Kovid-19'u atlattığını söyledi." ifadesi kullanıldı.

O'Brien'ın Beyaz Saray'daki ofisine, görevinin başına döndüğüne işaret edilen açıklamada, "Ulusal Güvenlik Danışmanı, kendisine sıcak bir karşılama yapan Başkan Donald Trump ile de görüştü." denildi.

O'Brien Kovid-19'a yakalanmıştı

Beyaz Saray'dan 27 Temmuz'da yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile de yakından çalışan O'Brien, salgın süresince ABD yönetiminde Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, O'Brien'ın virüsü Beyaz Saray dışında, bir aile toplantısı esnasında kapmış olabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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