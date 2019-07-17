Beyaz Saray: Türkiye'nin S-400 sistemini alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi
Beyaz Saray'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi" ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi" ifadesi kullanıldı.
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