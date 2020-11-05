Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır

05.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:35

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin sayım işlemiyle ilgili tartışmalar devam ederken, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bir görüntü ortaya çıktı. Beyaz Saray'ın önüne gelen bir kamyonu paylaşan kullanıcılar, "Melania çantaları topladı ve gitmeye hazır" yorumunda bulundu.

ABD'deki Başkanlık seçimleri uluslararası medyanın gündeminden düşmüyor. Oy sayım süreci devam ederken, yarışın kazananı hala tam olarak netleşmiş değil.

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, Wisconsin ve Michigan gibi iki kritik eyalette sandıktan önde çıkarken, rakibi Trump'la arayı açtı. 270 Seçiciler Kurulu delegesine ulaşmasına ramak kalan Biden'ın 264, Trump'ın ise 214 delegesi bulunuyor.

Biden kazansa bile Trump'ın sonuçları Yüksek Mahkeme'ye taşıma ve Beyaz Saray'dan çıkmamakta direnmesi gibi ihtimaller ise daha yüksek sesle konuşulur oldu.

"TAŞINMA HAZIRLIKLARINA BAŞLADI" İDDİASI

Sosyal medyada da sık sık gündeme gelen bu konularla ilgili çarpıcı bir görüntü paylaşıldı. Beyaz Saray önünden yapılan canlı yayını paylaşan bir kullanıcı, binanın önüne yanaşan bir kamyona dikkat çekti. Trump çiftinin sonuçları gördükten sonra harekete geçtiğini öne süren sosyal medya kullanıcıları, "Melania Trump, Beyaz Saray'dan taşınma hazırlıklarına başladı" yorumunda bulundu.

"KESİN BIDEN'A OY VERDİ"

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen videoyla ilgili, "Melania kesin Biden'a oy verdi. 4 yıl daha buna tahammül etmek istemedi. Çantaları topladı ve gitmeye hazır" şeklindeki espriler de binlerce kez etkileşim aldı.

Beyaz Saray'dan ise kamyonun orada bulunma amacına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır
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