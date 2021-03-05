Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden bir noktada görüşecektir
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Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden bir noktada görüşecektir

05.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:06
Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden bir noktada görüşecektir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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