Beyaz Perdede Hüsrana Uğrayan Hellboy'un Devam Filmi Olmayacak

Geçtiğimiz aylarda vizyona giren ve sinemaseverlerin yoğun eleştirilerine maruz kalan fantastik film Hellboy'un yeniden çekilmesi için çalışmalara başlandığı ifade ediliyordu. Ancak filmde Hellboy'u canlandıran ve Stranger Things dizisinden de yakından tanıdığımız ünlü oyuncu David Harbour, böyle bir şeyin olmayacağını ifade eden bazı açıklamalarda bulundu. Harbour, yapımcıların kendisine böyle bir teklifle gelmediklerini, filmin yeni bir versiyonunundan haberinin olmadığını söyledi.

Ödüllü bir yönetmen olan Neil Marshall'ın yönettiği ve David Harbour, Daniel Dae Kim, Milla Jovovich, Sasha Lane, Thomas Haden ve Ian McShane gibi ünlü isimlerin rol aldığı Hellboy'un yapım aşamasında 50 milyon dolar gibi büyük bir bütçe ayrılmıştı. Aynı dönemde vizyonlarda uzun zamandır beklenen bir filmin olmamasına rağmen Hellboy, gişeden 22 milyon dolar kazanmayı başarmıştı. Sinemaseverler tarafından beğenilmeyen film, gişede de beklenen hasılatı yakalayamamıştı. Filmin başrol oyuncusu David Harbour, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Hellboy'un seveninin çok olduğunu ifade eden Harbour, sevenlere sonsuz saygı duyduğunu ancak filmin geleceğiyle ilgili olarak pek umutlu olmadığını söyledi. Yapımcıların iyi bir iş çıkardıklarını söylemelerine rağmen filmin beğenilmediğinin farkında olduğunu ifade eden Harbour, filmin devamıyla ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, yapımcıların kendisine konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermediklerini açıkladı. Büyük bir risk alındığını söyleyen Harbour, alınan bu riske değip değmediğinden emin olmadığını söyledi.