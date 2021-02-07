"Beyaz gelinliğini" giyen Toros Dağları, doğa yürüyüşçülerinin rotası oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Beyaz gelinliğini" giyen Toros Dağları, doğa yürüyüşçülerinin rotası oldu

07.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:08

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Toros Dağları, "beyaz gelinliğini" giydiği kış aylarında doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Toros Dağları, "beyaz gelinliğini" giydiği kış aylarında doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Yazın serinlemek isteyenlerin tercih ettiği Toros Dağları, karla kaplandığı kış aylarında ise doğal parkurları ve manzarasıyla yürüyüş yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Pozantı ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaktaki Elmalı Boğazı mevkisinde bir araya gelen doğa yürüyüşçüleri, yaklaşık 8 saatlik gezintiyle doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakımı yüksek ilçelerinde kar yağışının fazla olduğunu söyledi.

Bölgenin kış turizmi için önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Çay, doğaseverlerin ve sporcuların sıklıkla burayı tercih ettiğini kaydetti.

Çay, bölgeye gelenlerin doğal parkurlarda yürüyüş yapma imkanına sahip olduğunu belirterek, "Doğanın ve müthiş ormanın içerisinde bir dağ yolu var. Burası size nefes verecek ve güzellik katacak bir ortama sahip. Geldiğiniz zaman, etrafı karlı dağlarla çevrili, düz bir ovanın içerisinde hayat bulacaksınız. 2 bin 200 metre rakımın üzerinde oksijen depolayacaksınız ve şehrin gürültüsünden uzak, kendinize huzur hediye etmiş olacaksınız." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Zeynep Kıyahan, doğa yürüyüşlerine 4 yıl önce başladığını, Elmalı Boğazı mevkisine ikinci kez geldiğini söyledi.

Bölgeye gelmek için erken saatlerde yola çıktıklarını anlatan Kıyahan, "Bugün karlı yollara ilk defa biz ayak basıyoruz, bu çok güzel bir şey. Tamamen doğayla iç içesiniz, sessiz, huzurlu ve hava aşırı soğuk değil. Daha önce bu tarz yürüyüş yapmayanların da zorlanacağını zannetmiyorum, kesinlikle buraya gelip denemeliler." dedi.

Yaşar Nalyapan da ulaşımının kolay olması nedeniyle tercih ettiği bölgenin, ipli tırmanma ve birçok doğa sporu için imkan sağladığını kaydetti.

'Beyaz gelinliğini' giyen Toros Dağları, doğa yürüyüşçülerinin rotası oldu
'Beyaz gelinliğini' giyen Toros Dağları, doğa yürüyüşçülerinin rotası oldu
'Beyaz gelinliğini' giyen Toros Dağları, doğa yürüyüşçülerinin rotası oldu
'Beyaz gelinliğini' giyen Toros Dağları, doğa yürüyüşçülerinin rotası oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Deniz Akkaya Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Beyaz gelinliğini" giyen Toros Dağları, doğa yürüyüşçülerinin rotası oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 11:08:49. #1.15#
title