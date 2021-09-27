Beyaz gelinliğini giyen Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen - Haberler
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Beyaz gelinliğini giyen Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen

AA / Yakup Bakar - Haberler | Güncel
Beyaz gelinliğini giyen Munzur Dağı zirvesinde görsel şölen

Erzincan-Tunceli sınırında bulunan 3 bin 449 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ve sis ile ayrı bir güzelliğe büründü.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan- Tunceli sınırında bulunan 3 bin 449 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ve sis ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Erzincan'ın en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın ardından 2. sırada yer alan Munzur Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karı ile beyaz gelinliğini giydi.

Yılın büyük bir bölümünü karla kaplı olarak geçiren, dağlar ve platolar ile kaplı zirve, beyaz örtünün yanı sıra kısmen sis ve bulutla kaplanan görüntüsüyle doyumsuz manzaralar ortaya koydu.

AA / Yakup Bakar - Son Dakika Haberleri
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