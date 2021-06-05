'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
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'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından ilk cumartesi gününde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından ilk cumartesi gününde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla yoğunluk oluştu. Yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçiler de doğa harikası 'Beyaz Cennet'e yoğun ilgi gösterdi. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Pamukkale'yi gezdi. Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, antik havuza girip 36 derece sıcaklıktaki suda tarihi kalıntılar arasında yüzdü. Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Ziyaretçilerden Veli Gökdoğan, Pamukkale'nin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sevindirici olduğunu ifade eden Gökdoğan, "Biz Pamukkale'ye her yıl geliyoruz. Burayı çok seviyoruz. Pamukkale yıl geçtikçe bana daha güzel geliyor. İnsanlara burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Önceki dönemlerde yabancı turistler burada çoktu. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle, cumartesi günleri yerli turistlerde artık buraya gelebiliyor. Biz de buraya gelip Antik kenti gezerek cumartesi gününü eğlenceli bir şekilde geçirdik" dedi.Antalya'dan gelen ziyaretçilerden Yiğit Göğüs, Pamukkale'yi herkesin görmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Burası dünyaca ünlü bir yer. Gelmeyenler Pamukkale'yi kesinlikle ziyaret etmeli. Çıplak ayakla travertenlerin üzerinde yürümek çok güzel bir his. Bir zorluğu yok. Bu sayede travertenlerin korunması ve beyaz kalması da sağlanıyor" diye konuştu.

Sude Aslan ise Pamukkale travertenlerinin görsel güzelliğinin hayranlık uyandırdığını dile getirdi. Aslan, travertenlerde yürümenin verdiği hissin başka bir yerde bulunamayacağını ifade etti.


'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu
'Beyaz Cennet'te cumartesi yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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