Beyaz cennet Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı
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Beyaz cennet Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Sağlık

Beyaz cennet Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı Dünyaca ünlü travertenlerin ışıkla ışıklandırılamaması hayal kırıklığı oluşturdu DMD hastası çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'deki 27 nokta ile birlikte dünya genelinde simgesel alanlar kırmızıya büründü.

Beyaz cennet Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı

Dünyaca ünlü travertenlerin ışıkla ışıklandırılamaması hayal kırıklığı oluşturdu

DENİZLİ - DMD hastası çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'deki 27 nokta ile birlikte dünya genelinde simgesel alanlar kırmızıya büründü. Yasal tüm izinlere rağmen Pamukkale travertenlerinin farkındalığa ortak olamaması hayal kırıklığı oluşturdu.

Duchenne Musküler Distrofi hastalarının yaşadığı sorunlara farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl '7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü' kapsamında farklı etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl yurt genelinde genetik kas hastası çocuklar için birçok kültürel ve tarihi simgeye sahip alanlar kırmızı renge büründü. Denizli'de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Beyaz Cennet kırmızı renge bürünmesi bekleniyordu. Yasal izinleri alınan Pamukkale Travertenlerinin kırmızı renge bürünmesinin hayalini kurarak gelen Urem ailesi hayal kırıklığına uğradı. Yurt genelinde birçok nokta kırmızıya bürünürken Pamukkale bu durumun farkına varamadı.

"Tüm Türkiye bu hastalığın farkına vardı ama Pamukkale maalesef varamadı"

Oğlu Rüzgar Yaşar ve eşi Nur ile Pamukkale travertenlerine gelen DMD Aileleri Derneği Denizli Temsilcisi Yusuf Urem, hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Büyük heyecanla Pamukkale Travertenlerine geldiklerini belirten Urem, "DMD Aileleri Derneği olarak kurumlara müracaatlarımızı yaptık. Türkiye'nin değişik illerinde tarihi ve kültürel değerler kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Pamukkale içinde gerekli müracaatlarımızı yapmıştık ve onun için buraya geldik. Pamukkale bizim günümüzün farkına varamadı. Bunun için üzgünüz. Duchenne bir kas hastalığı. Biz bunun farkına varılması için çaba sarf ediyoruz. Bugün Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü ve Kars Kalesi gibi yerler kırmızı ile aydınlatıldı. Gördüğünüz gibi biz Pamukkale'nin kırmızı ile aydınlatılacağı için buraya geldik, beyazlıkla karşılaştık. Tüm Türkiye bu hastalığın farkına vardı ama Pamukkale maalesef varamadı. Bu da bizi üzdü" dedi.

DMD Aileleri Derneği Ankara Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile 10 gündür resmi görüşmeleri yapıyoruz. Son olarak kendileri ile Pazartesi günü yapılan görüşmemizde tarafımıza herhangi bir aksaklık olmadığı iletildi. Ancak buna rağmen Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Pamukkale Travertenleri de dahil 27 tarihi köprü, anıt ve mekanda böyle bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Son güne kadar herhangi bir olumsuzluğun olmamasına rağmen Pamukkale Travertenlerinin kırmızı renge bürünememesi hem bizi hem de ailelerimizi üzdü" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise, Pamukkale Travertenleri alt yapısının uygun olmaması nedeniyle etkinliğin yapılamadığını savundu.

Beyaz cennet Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı
Beyaz cennet Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı
Beyaz cennet Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı
Beyaz cennet Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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