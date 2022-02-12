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Beyaz Ay'dan Vali Atay'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Beyaz Ay'dan Vali Atay'a ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce'de görme engelli vatandaşların yaşam şartlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi, Vali Atay'ı makamında ziyaret ederek, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de görme engelli vatandaşların yaşam şartlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi, Vali Atay'ı makamında ziyaret ederek, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce'de görme engellilere yönelik bir çok çalışma gerçekleştiren Beyaz Ay Derneği, yeni çalışmalar için kolları sıvadı. Derneğin Bölge Başkanı Nurullah Çelebi ile Yönetim Kurulu üyesi İlhami Ataseven, Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Görme engelli vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirmesi için yeni yapılacak proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Bölge Başkanı Çelebi, Vali Atay'a Düzce'de yapmak istedikleri fikirleri aktardı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Beyaz Ay Derneği, Görme Engelli, Çelebi, Düzce, Yerel, Haberler

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