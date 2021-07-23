"Beyaz altın" pipo halinde dünyaya açılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Beyaz altın" pipo halinde dünyaya açılıyor

'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İşlenebilir rezervlerinin tamamına yakını Eskişehir'de bulunan lületaşı, 12 farklı aşamadan geçirilip üzerine en zor motifler işlenerek dünyaya ihraç ediliyor.

İşlenebilir rezervlerinin tamamına yakını Eskişehir'de bulunan lületaşı, 12 farklı aşamadan geçirilip üzerine en zor motifler işlenerek dünyaya ihraç ediliyor.

Beyaz altın ya da deniz köpüğü olarak da adlandırılan lületaşının işlenebilir ticari rezervlerinin neredeyse tamamı Eskişehir'de bulunuyor. Yerin 100 metre altına kadar kazılan kuyulardan çıkarılan lületaşı, endüstriyel amaçlı kullanımının yanı sıra hediyelik eşya ve özellikle pipo yapımında yoğun olarak kullanılıyor. En yetenekli lületaşı işleme ustalarının bulunduğu Eskişehir'de imal edilen pipolar çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. En karmaşık ve zor motiflerin dahi kentteki ustalar tarafından başarılı şekilde işlendiği lületaşı pipolar, yurt dışından yoğun talep görüyor. Beyaz altından yapılan pipoların satıldığı ülkelerin başında ise Çin, ABD, Danimarka, İtalya ve Almanya geliyor.

"Yapamadığımız motif yok"

Sektöre lületaşı madencisi olarak başlayıp pipo ustası olan Eskişehir Lületaşı El Sanatları Derneği Başkanı Emre Mangaltepe, "Bütün motifleri yapabiliyoruz, yapamadığımız yok. Bizde belirleyici iki etken var. Taşın şekli ve bize gelen siparişlerin şekli. Lületaşı pipolar yoğun bir şekilde yurt dışına ihraç ediliyor. Amerika, Avrupa ve Asya'da istenen figürler farklı. Gelen siparişlerin şekillerine göre biz de motifleri belirliyoruz. En zor olan motifler ise kişisel portre istekleri. Özel bazı siparişlerde gönderilen fotoğrafın birebir aynısını yapmamız gerekiyor. Bazen 3, bazen de 10 gün sürebiliyor. Süredeki en büyük etken de ustanın o andaki ruh haline bağlıdır. Lületaşı piponun topraktan çıkıp kullanıcıya gidebilmesi için 12 farklı aşamadan geçmesi gerekiyor. Taşın ham halinin temizlenmesi, taşa en uygun figürün belirlenmesi, işlenmesi, kurutma ya da fırınlanması gerekiyor. Sonrasında ise uygun materyaller birleştiriliyor. Zımpara, ince detayların işlenmesi ve cilalanması yapılıyor" diye konuştu.

"Her ülkede farklı kültürel figürler tercih ediliyor"

Lületaşının değerli bir maden olmasının yanı sıra pipoların talep görmesinde ustalığın da önemli olduğuna dikkat çeken Mangaltepe, "Biz genellikle klasik pipo formları yapıyoruz. Şu anda pipo gönderdiğimiz ülkeler; Danimarka, Almanya, İtalya, Çin ve ABD üzerinde yoğunlaşmış durumda. Hem klasik hem de modern sanatları pipolara yansıtıyoruz. Avrupa'da genelde Yunan mitolojisi daha çok tutuluyor. İngiliz kraliyet ailesinin çeşitli sembollerini kullanıyoruz. Almanya'da Bavyeralı dediğimiz modeller tercih ediliyor. Çin'de de hayvanlı takvimdeki karakterler, Çin'e özgü liderlerin portreleri ve ejderha gibi semboller tercih ediliyor. Amerika'da ise bizon, Kızılderili sembolleri ürünlerde belirleyici oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor
'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor
'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor
'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor
'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor
'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor
'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor
'Beyaz altın' pipo halinde dünyaya açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Mesut Özil Gökhan Gönül Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Beyaz altın" pipo halinde dünyaya açılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 10:38:27. #1.16#

title