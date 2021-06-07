Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, "Yarınlarımız Umut olsun" dedi çocuklara yardım etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, "Yarınlarımız Umut olsun" dedi çocuklara yardım etti

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... BEÜ öğrencisi Enes, "Yarınlarımız Umut olsun" dedi çocuklara yardım etti BEÜ Geomatik Bölümü son sınıf öğrencisi Enes Gültepe, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 21 çocuğa yardımda bulundu.

BEÜ öğrencisi Enes, "Yarınlarımız Umut olsun" dedi çocuklara yardım etti

ZONGULDAK - BEÜ Geomatik Bölümü son sınıf öğrencisi Enes Gültepe, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 21 çocuğa yardımda bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan, Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Bölümü son sınıf öğrencisi Enes Gültepe(24), yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 3 çocuğa EBA destekli tablet sahibi yaparken, 18 çocuğu da kıyafet yardımında bulundu. Proje Danışmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu'nun yönlendirmesiyle çalışmalarına başlayan Gültepe, proje kapsamında 'Yarınlarımız Umut' diyerek çıktığı yolda "Toplumsal dayanışmayı yükseltmek için harekete geçiyoruz. İhtiyaç sahibi Çaycumalı çocukların yarınlarına umut olmak için yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projesi kapsamında sizi de dayanışmaya çağırıyoruz. Proje kapsamında oluşturulan kaynakla muhtaç çocuklarımıza tablet ve giyim yardımında bulunacağız" çağrısında bulundu.

Çaycuma ilçesindeki iş adamlarını ve esnafları dolaşarak projesi için katkılarını isteyen Gültepe, acil ihtiyacı olan tespit ettiği 21 çocuğa kapı kapı dolaşarak yardımları ulaştırdı. Gültepe yaşadığı duyguları dile getirirken şunları söyledi; " Sosyal sorumluluk projemi "Yarınlarımız Umut" olarak belirledim. Sebebi de ihtiyaç sahibi olan çocuklara umut ışığı olabilmek. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi olan 21 çocuğumuza kıyafet ve uzun zamandır devam eden uzaktan eğitim için tablet yardımında bulundum. Desteklerini esirgemeyen Çaycuma'daki firmalara, muhtarlarımıza, esnaflara, yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu şekilde oluşturduğumuz kaynakla birlikte kardeşlerimize ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermeye çalıştık. Umarım onlarda ileride kendi kardeşlerine, arkadaşlarına böyle projelerle bu bilinci oluşturarak destek olabilirler."

Kendilerine uzatılan yardım eli karşısında büyük sevinç yaşayan çocuklar, Enes abilerine ileride savcı, pilot, polis olma hayallerini anlattılar. Ailelerde, yardımların ulaşmasına sebep olan, katkı sağlayan, bağışta bulunan herkese teşekkür ederek, dualarda bulundu.

Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, 'Yarınlarımız Umut olsun' dedi çocuklara yardım etti
Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, 'Yarınlarımız Umut olsun' dedi çocuklara yardım etti
Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, 'Yarınlarımız Umut olsun' dedi çocuklara yardım etti
Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, 'Yarınlarımız Umut olsun' dedi çocuklara yardım etti
Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, 'Yarınlarımız Umut olsun' dedi çocuklara yardım etti
Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, 'Yarınlarımız Umut olsun' dedi çocuklara yardım etti
Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, 'Yarınlarımız Umut olsun' dedi çocuklara yardım etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Atilla Taş Şevval Sam Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... BEÜ öğrencisi Enes, "Yarınlarımız Umut olsun" dedi çocuklara yardım etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:03:19. #1.15#

title