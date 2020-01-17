Betül Kaçar kimdir? NASA'ya çağrılan Türk bilim insanı Betül Kaçar hayatı ve biyografisi!

17.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:55

Astrobiyoloji alanında akademisyen olan Betül Kaçar'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada NASA'nın yeni kurulan evrende yaşam izlerini arayacak olan ekibe kabul edildiğini duyurması sonrası vatandaşlar Betül Kaçar kimdir sorusunun yanıtını aradı. İşte NASA'ya çağrılan Türk bilim insanı Betül Kaçar hayatı ve biyografisi!

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Betül Kaçar, Arizona Üniversitesi Astroloji Bilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Harvard Üniversitesi ve NASA Astrobiyoloji Enstitüsünde astrobiyolog olarak görev yapmaktadır. ABD'deki araştırmalarına, 19 yaşında, Marmara Üniversitesi'nde öğrenci iken basvurduğu proje ile Amerikan Howard Hughes Tıp Enstitüsü (HHMI) tarafından ödüllendirilmesinden sonra başlamıştır. Doktora çalışmalarınıEmory Üniversitesi Tip Fakültesinde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarina neden olan proteinler uzerine yapmış, doktora sonrası evrimsel biyoloji ve astrobiyoloji alanına geçiş yaparak kendi araştırma konusunu oluşturmuş, bu çalışması ile NASA Genc Araştırmacı ödülünü ve NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve NASA Egzobiyoloji araştırmacı ödüllerini almıştır. Ayni zamanda eğitim ve bilgiye ulaşım sıkıntısı çeken gençler için dünyadaki tek astrobiyoloji eğitim platformu olan NASA - SAGAN'in kurucuları arasındadır. 2016 yılında Japonya Hükümeti tarafından kurulan yer-yasam enstitüsüne (ELSI) öğretim üyesi olmak üzere davet almıştır ve halen Tokyo Teknoloji Enstitüsündeki bu görevine ABD ile es zamanlı olarak devam etmektir. Araştırmaları yer yüzünde kalıntı bırakan mikro-boyuttaki canlıların biyolojik yapısını anlamak uzerine olan Betül Kacar; laboratuvarda canlandırdığı geçmişe dair biyolojik yaşamı, güneş sistemi ve dışındaki gezegenlerden elde edilen veriler ile karşılaştırmakta ve evrendeki yaşamın izlerini aramaktadır.

Arizona Üniversitesi'nden profesörlük teklifi alan Betül Kacar, aynı zamanda Tokyo Teknoloji Enstitüsünde yardımcı doçent kadrosuyla araştırmalarını sürdürüyor. NASA'dan aldığı bursla astrobiyoloji çalışmalarına başlayarak Harvard Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bu çalışmalarına devam ediyor.

Betül Kaçar

BETÜL KAÇAR'IN BİYOGRAFİSİ

Betül Kaçar: "İstanbul doğumluyum. Ailem Giresun Bulancaklı. Çocukluğum Giresun Bulancak'ta geçti. Üniversitede Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü'ne girdim. Kimya bölümü okumak istemediğim bir bölümdü fakat bir şekilde denk geldi diyelim. Ama ne ile karşılaşırsam daha pozitif bir şekilde, hayatımda bunu nasıl bir fırsata dönüştürebilirim diye düşünerek yaşamaya çalışıyorum. Genelde yapım böyledir, o zamanlar da böyleydi. Her zaman durum en kötüsü olsa bile, bazı şeyleri kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Türkiye'de kimya bölümünde okurken, Türkiye'de uluslararası konferanslar çok fazla oluyordu. Konferanslarda gönüllü olarak çalışmaya başladım ve proteinlere, moleküllere aşık oldum, gerçekten çok etkilendim. Bilim insanlarının bir odada bilim hakkında konuşması, günlerce kendilerini kapatıp bir hastalığı çözmeye çalışması ya da aslında hayatımızı ne kadar etkileyen o çok küçük olguları algılamaya çalışmaları beni çok etkilemişti." dedi.