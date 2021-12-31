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Beton mikserinin altında kalan minik Talha hayatını kaybetti

Beton mikserinin altında kalan minik Talha hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde beton mikserinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde beton mikserinin altında kalan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Talha Gül isimli çocuk, seyir halinde bulunan Ş.G. idaresindeki 52 DM 370 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Mikserin tekerleği altında kalan ve ağır yaralanan Talha, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü. Minik Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, sürücü Ş.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ORDU

Beton mikserinin altında kalan minik Talha hayatını kaybetti

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