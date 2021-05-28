Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi

Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kullandığı beton mikserinin altında kalarak ezilen sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'da kullandığı beton mikserinin altında kalarak ezilen sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasında çalışan 47 yaşındaki Süleyman Devecioğlu 55 K 5745 plakalı beton mikseri ile bir inşaata beton götürüp geri dönerken bilinmeyen bir sebeple aracını durdurup altına girdi. Bu sırada aniden hareket eden beton mikseri, sürücü Süleyman Devecioğlu'nu ezdi. Olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Süleyman Devecioğlu'nun aracını altında ezilerek olay yerinde öldüğü tespit edildi. Devecioğlu'nun mesai arkadaşları gözyaşı döktüler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Midye toplamak için denize açılan tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Son dakika haber: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Henüz 23 yaşındaydı! Arkadaşının kaldığı apart evde yaşamını yitirdi
Henüz 23 yaşındaydı! Arkadaşının kaldığı apart evde yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Alişan Hülya Avşar Burak Sergen Seren Serengil
Spor Gervinho Şenol Güneş Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 16:47:47. #1.13#

title