BETON BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN TIR'DAN KURTULDU
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BETON BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN TIR'DAN KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan lastik yüklü TIR, virajda beton bariyerlerin üzerine devrildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan lastik yüklü TIR, virajda beton bariyerlerin üzerine devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye gitmek istemeyince, alnına olay yerine gelen sağlık görevlilerince pansuman yapıldı. Kaza öğleden sonra, D-130 Karayolu Gölcük Gonca Rampası mevkiinde meydana geldi. Yalova yönüne giden Yusuf Savaş idaresindeki 16 NAK 39 plakalı lastik yüklü TIR, rampadaki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlerin üzerine devrildi. Refüjdedeki aydınlatma direğini de deviren TIR bariyerlerin üzerinde sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Devrilen TIR'dan çıkan Yusuf Savaş, hastaneye gitmek istemedi. Acil sağlık ekibi tarafından ambulansta kanayan alnına pansuman yapılan Savaş, daha sonra olay yerindeki polis ekiplerine ifade verdi.Yusuf Savaş, Virajı dönerken araç lastik kilitledi. Virajın başından, buraya kadar kurtarmaya çalıştım ama yine de devrildi dedi.Kaza nedeniyle yolun hem Yalova, hem de İzmit yönünde birer şerit trafiğe kapandı. Trafik polisleri, her iki yönde de araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

BETON BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN TIR'DAN KURTULDU
BETON BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN TIR'DAN KURTULDU
BETON BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN TIR'DAN KURTULDU
BETON BARİYERLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN TIR'DAN KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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