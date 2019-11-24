'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası' Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklama zorunluluğu var
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'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası' Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklama zorunluluğu var

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gizli bir görüşme yaptığı iddialarını haberleştiren gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla yeni açıklamalarda bulundu.

24.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:54
'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası' Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklama zorunluluğu var

'nden (CHP) bir ismin 'de Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi'nde gizli bir görüşme yaptığı iddialarını haberleştiren gazeteci 'ın kaynağı yeni açıklamalarda bulundu.


Turan'a haberi "jest" yapmak amacıyla bilgi verdiğini belirten Atilla bunun bir hata olduğunu söyleyerek "Haberi ben yapmalıydım" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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