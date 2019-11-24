'Beştepe'ye giden CHP'li iddiası' Talat Atilla: Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklama zorunluluğu var

24.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:54

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi'nde gizli bir görüşme yaptığı iddialarını haberleştiren gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağı Talat Atilla yeni açıklamalarda bulundu.



Turan'a haberi "jest" yapmak amacıyla bilgi verdiğini belirten Atilla bunun bir hata olduğunu söyleyerek "Haberi ben yapmalıydım" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle