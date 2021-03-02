Besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları Acun Ilıcalı'yı savcılığa şikayet etti
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Besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları Acun Ilıcalı'yı savcılığa şikayet etti

02.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:56
Besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları Acun Ilıcalı'yı savcılığa şikayet etti

Ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları, TV8'de yayınlanan ses yarışmasında Papatya adlı şarkının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yapım şirketini savcılığa şikayet etti. Ilıcalı geçtiğimiz yıl da şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun açtığı telif davasını kaybetmişti.

Ünlü besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları, TV8 ekranlarından yayınlanan O Ses Türkiye'de 2019 yılında yarışmacı Hayal Hazan Dönen'in seslendirdiği Papatya şarkısı için Acun Ilıcalı'nın yapım şirketini savcılığa şikayet etti.

'ESERİN MANEVİ DOKUSU ZEDELENDİ'

Şarkının programda izinsiz bir şekilde seslendirildiğini ve sözlerinin yarışmacı tarafından değiştirildiğini söyleyen mirasçılar, eserin manevi dokusunun zedelendiğini kaydetti. Mirasçılardan Erdener Koyutürk, eserin orijinalliğinin dışına çıkıldığını ifade ederek, telif bedelinin de ödenmediğini bu nedenle de Ilıcalı'nın sahibi olduğu yapım şirketini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet ettiğini dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE TELİF DAVASINI KAYBETMİŞTİ

Daha önce de şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan 'Arnavut Kaldırımı' adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla sebebiyle ünlü televizyoncuya dava açmışlardı. Mahkeme, 55 bin 200'er liralık tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş'a ödenmesi yönünde karar vermişti.

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