Beste Kaynakçı kimdir? Beste Kaynakçı kaç yaşında, nereli?

Portekiz'deki 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yakaladıkları başarıyla 470 kadınlar sınıfında Türkiye adına ilk kez olimpiyatlara gitme hakkı elde eden Beste Kaynakçı kimdir? Beste Kaynakçı kaç yaşında, nereli?

Beste Kaynakçı kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Portekiz'deki 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yakaladıkları başarıyla 470 kadınlar sınıfında Türkiye adına ilk kez olimpiyatlara gitme hakkını elde eden Beste Kaynakçı h akkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

PORTEKİZ 470 YELKEN DÜNYA ŞAMPİYONASI HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Yarışların uzun, zorlu ancak güzel olduğunu belirten Beste Kaynakçı, "Bizi yaklaşık 1,5 sene önce bir araya getiren Federasyon Başkanımıza, federasyonun tüm çalışanlarına, kulübümüze, ailemize ve arkamızda olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin 470 sınıfında kadınlarda ilk kotası olduğunu ifade eden Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da bu sınıfta ilk kez yarışlara katıldıklarını söyledi.

Sporcuların küçük yaşlardan bu yana ilkeli ve disiplinli bir çalışma düzenleri olduğunu vurgulayan Akdurak, şunları kaydetti:

"Biz birbirimize inandık. Hepimize gurur yaşatan bir başarı oldu. Onlar hep bana teşekkür ediyorlar. Ben de bize inanan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve onun nezdinde bütün bakanlık birimlerine teşekkür ediyorum. Bu hep birlikte yapılmış bir başarı. İnşallah daha güzel başarıları da beraber kutlayacağız. Çok kısa bir sürede alınmış bir başarı. Hepimiz için çok güzel ve tarihi bir an."

BESTE KAYNAKÇI KİMDİR?

Beste Kaynakçı 30 Nisan 1994, bir Türk yelken yarışçısıdır. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken'e katılmaya hak kazandı. Beste Kaynakçı, 30 Nisan 1994 tarihinde Konak, İzmir'de dünyaya geldi. 2007 yılında yelken sporuna başladı.

Boy: 1,61 m

Kilo: 53 kg

Beste Kaynakçı kendi sitesinde, kendisini şu şekilde tanıtmaktadır:

"Merhaba,

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldum. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, Fitnes ve Egzersiz Beslenmesi Kongrelerine katılarak sertifika programlarını tamamladım.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri bölümünde Yüksek Lisansımı yapmaktayım ve sporcu beslenmesi konusunda çalışmalarımı sürdürmekteytim.

Spor hayatım 8 yaşında voleybol ile başladı, sonrasında 11 yaşında yelken sporuna başladım ve bu spor benim için bir tutkuya dönüştü. 2009 yılında 15 yaşında ilk kez ülkemi milli takımda temsil ettim. 2009 yılından beri aktif olarak milli takımda yarışıyorum. Balkan Şampiyonluğu, Avrupa Gençlik Oyunları

Üçüncülüğü, Dünya Gençler Şampiyonası Beşinciliği, Dünya Kupası Sekizinciliği gibi dereceler elde ettim. 470 Kadınlar sınıfında tarihimizdeki ilk Olimpiyat kotasını takım arkadaşımla beraber ülkemiz adına kazandık ve şuan da 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarıiçin çalışmalarımızı sürdürüyoruz."