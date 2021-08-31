Beste Açar, İpek Açar'a sitem etti: Bu olay kalbimi acıttı

Kayahan'ın vefatından sonra İpek Açar Kömürcü ve Alper Kömürcü'nün, sanatçıya ait Balıkesir Gömeç'teki evde kalmalarına tepki gösteren Beste Açar, programda da konuyla ilgili konuştu: "Benim reklama ihtiyacım yok. Hiç kimse suçlu değil. Kalbimi acıtan şeyi söyleyeyim.

Kayahan'ın vefatından sonra İpek Açar Kömürcü ve Alper Kömürcü'nün, sanatçıya ait Balıkesir Gömeç'teki evde kalmalarına tepki gösteren Beste Açar, programda da konuyla ilgili konuştu:

"Benim reklama ihtiyacım yok. Hiç kimse suçlu değil. Kalbimi acıtan şeyi söyleyeyim. Babamı kaybettikten sonra Gömeç'teki o eve hiç adım atmadım. Çünkü babamın bana oradan el sallayışı aklıma geliyor. Babamın büyük oğluma orada ilk yüzmeyi öğrettiği anlar aklıma geliyor. O evde benim de hakkım var. Kız kardeşim, İpek ve ben. Üçümüzün tapusu var. Babam ile İpek o evde evlenmişti. Şu anda kimse yaşamıyor ama şimdiki eşinin ailesiyle birlikte orada kalıyor olmaları benim kalbimi acıttı. Bir telefonla bunu öğrenmek beni üzdü."

NE OLMUŞTU

Beste Açar'ın babası Kayahan'ın mezarı başından yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Açar, İpek Açar Kömürcü'ye yeniden evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki gösterdi:

"Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur." İpek Açar Kömürcü sert karşılık verdi: "Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum."

HARAP OLMASIN DİYE

Beste Açar, babasının Balıkesir Gömeç'te bulunan ve "Gönül Köşkü" olarak da bilinen evi nedeniyle de İpek Açar Kömürcü'yü hedef aldı:

"Babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü evde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok."

Balıkesir-Gömeç'te bulunan Gönül Köşkü, Kayahan'ın eski eşi ve kızı arasında polemik konusu oldu.

İpek Açar Kömürcü'nün konuyla ilgili yanıtı ise şöyle oldu: "Tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız, kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim."

Alıcıları kabul etmedi

Beste Açar, evle ilgili iddialarını şu sözlerle sürdürdü: "Gömeç'teki evde geçen hafta eşinin ailesinin kaldığının görüntüsü ve ses kaydım mevcut. Evin satılması için bulduğum alıcıları da kabul etmeyen İpek Hanım her şeye profesyonelce kılıf buluyor. Babam yattığı yerde huzurlu değil. Evin masraflarına gelince. Bu zamana kadar tüm giderlerin payıma düşen 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mail'leri Whatsapp grubumuzda var."

Kayahan'la 1999'da evlenen ve 2000 yılında kızı Aslı Gönül'ü kucağına alan İpek Açar, eşini kaybettikten 4 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü'yle nikah masasına oturdu.

Kaynak: Hürriyet