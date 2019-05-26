Besnili Şehit Hasan Gülten unutulmadı

Şanlıurfa'da 1991 yılında PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada şehit düşen Hasan Gülten Adıyaman'ın Besni ilçesinde şahadetinin yıldönümünde unutulmadı.

Besni ilçesine bağlı Yazıbeydilli köyünde ikamet eden Şehit Hasan Gülten'in ailesinin düzenlediği iftar yemeği ve mevlidi şerife, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Adıyaman Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.

İftara doğru başlayan mevlit programında, okunan ilahi ve okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından ilahiler okunup, dualar edildi. Vatan uğruna şehadete eren Şehit Hasan Gülten ve tüm şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını kaydeden Vali Aykut Pekmez, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak maksadıyla, kutsal vatani görevini ifa ederken bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği silahlı çatışmada mertebelerin en yükseği olan şahadet mertebesine ulaşan Şehit Hasan Gülten ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlik makamının peygamberlik makamından sonra geldiğine inanıyoruz. Şehidimiz Hasan Gülten'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Mevlit sonrasında Vali Aykut Pekmez, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA