Besni Devlet Hastanesine uzman doktor ataması yapıldı

AK Parti Adıyaman Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer Besni Devlet Hastanesinin B rol grubuna geçmesi ile bunun meyvelerinin alınmaya başlandığını söyledi.

AK Parti Adıyaman Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer Besni Devlet Hastanesinin B rol grubuna geçmesi ile bunun meyvelerinin alınmaya başlandığını söyledi.

AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, hastanenin B rol grubuna geçmesinden sonra geçtiğimiz günlerde anestezi uzmanı ve acil tıp uzmanının atanmasının ardından, son olarak da kadın doğum uzmanı ve kulak burun boğaz (KBB) uzmanı atandığını söyledi.

Sümer açıklamasında, "Ayrıca B rol grubuna geçilmesiyle birlikte 4 adet mekanik ventilatörün (Solunum Cihazı) hastanemize teslimatı yapılmış ve 10 yataklı 2. Basamak Yoğun Bakım ünitesi halkımızın hizmetine açılmıştı. Bu hizmetlerin gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın tedavi sürecinde il dışı sevkleri sayısı azalacak.

Hastanemizin B rol grubuna yükselmesinde süreci başından beri takip eden AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başta olmak üzere diğer milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Muhammed Fatih Toprak'a, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz'e, besni sivil toplum örgütü başkanlarımıza ve aynı zamanda bu hizmetlerin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük emeği geçen Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli başta olmak üzere emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı