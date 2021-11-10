Besni'de 10 Kasım etkinlikleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Besni'de 10 Kasım etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Besni'de 10 Kasım etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen anma programına, Kaymakam Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Köse, ilçe Emniyet Müdürü Vekili İlyas Yarımağa, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelengin konulması sonrası 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. - ADIYAMAN

Besni'de 10 Kasım etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title