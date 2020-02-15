Besni Belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

15.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:10

Besni Belediyesi, ilçe genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Belediye Eyyüp Mehmet Emre, yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına destek olduklarını belirtti.

Kar yağışı dolayısıyla personel tarafından yiyecek bulamayan kuşlar ve sokak hayvanları için şehrin belirli yerlerine yem bırakıldığını aktaran Emre, "Onlarında bir can taşıdığını unutmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın da aynı şekilde bu soğuk kış aylarında hayvanların ulaşabilecekleri yerlere yem bırakmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA