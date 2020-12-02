Besmelenin anlamı nedir? Besmele nasıl çekilir? Besmele Arapça, besmele yazılışı ve duası

Besmele Kuran-ı Kerim'de her sure başında kullanılmaktadır. Bütün sureler besmele ile başlar ve böylece Kuran'da pek çok kez geçmektedir. Peki, besmele nasıl çekilir? Besmele çekmek için ne denmelidir? Besmele-i Şerife okunuşu, Besmele anlamı nedir?

Sureleri okumaya başlamadan önce, dua okumaya başlamadan önce veya genel olarak bir işe başlamadan önce İslam inancında besmele çekilmektedir. Besmele çok sık kullanıldığından çok sık karşılaşılır. Besmelenin anlamı birçok kişi besmelenin anlamını ve faziletini merak ediyor. Besmele ne demek ve faziletleri nedir? Besmele ile ilgili bilgileri derledik.

BESMELE NASIL ÇEKİLİR?

Besmele "Bismillahirrahmanirrahim" diye okunur ve ayet olarak kabul edilmektedir. Kuran-ı Kerim'de her surenin başında besmele kullanılmıştır. Bütün sureler besmele ile başlar. Besmelenin birçok fazileti bulunur.

BESMELE NE DEMEK?

Besmele Bismillahirrahmanirrahim demektir. Besmele genel olarak ayet kabul edilir. Günlük yaşamda birçok kişi besmeleyi "Bismillah" şeklinde kısaltarak kullanıyor. Bismillah ise "Allah'ın adıyla" demektir. Bir işe başlarken Besmele çekmek kişide kulluk bilinci oluşturur. Müslüman olan bir kulun besmele çekmesi yaptığı işin sadece Allah rızası için yaptığını belirtir. Aynı zamanda besmele içerisinde Allah'ın 99 isminden iki tanesi olan Rahim ve Rahman isimlerini bulundurmasıdır. Besmele çeken bir kişi Allah'ın sonsuz merhametini ve rahmetini bilen ve tüm hayatını buna göre şekillendiren biri olduğunu ilan eder.

BESMELE FAZİLETİ VE TÜRKÇE ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim " Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelir. Rahman esirgeyen anlamına gelen Allah'ın isimlerinden biridir. Rahim ise bağışlayan anlamına gelen Allah'ın isimlerinden biridir.

Besmelenin birçok fazileti bulunuyor. Bir Hadiste belirtildiğine göre; " Kim kıyamet günü Allah'ın kendisini zebanilerden kurtarmasını istiyorsa, o kişi besmele çeksin." Besmele kişinin Allah'ın Rahman ismi ile Rahim isminin anlamını bilerek ve inanarak besmele çekerse o kişi için Allah birçok kapıyı açabilir. Her gün Besmeleyi her başladığı işte okuyan kişinin işleri Allah'ın izni ile açılır.

Bir Hadiste; " Kim kirlenmemesi ve tazim için üzerinde Besmele yazan bir kağıdı yerden alıp kaldırırsa, Allah katında o kişi Sıddıklar arasında yerini alır. Kişinin anne – babasının azapları hafifletilir. Besmele hakkı ile söylendiği takdirde Allah'ın söyleyen kişiye yardım etmesi, kıyamet gününde azabını hafifletmesi için önemli bir teşbih şeklidir. Allah'ı anmak, Allah'ı teşbih etmek demektir. Allah'ın en güzel anılacağı sözlerden biri besmeledir. Allah'ın iki isminin de içerisinde geçmesi nedeni ile oldukça önemli bir ayettir.

BESMELE ARAPÇA

Besmelenin Arapça yazılımı görseldeki gibidir.

BESMELE YAZILIŞI NASILDIR?

Besmele, Bismillahirrahmanirrahim olarak yazılır.

BESMELE DUASI NEDİR?

"Bismillahirrahmanirrahim..,

Allahümme inni es'elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.

Ve bi hurmeti bismillahirrâhmânirrahim

Ve bi fadli bismillahirrâhmanirrahim

Ve bi azameti bismillâhirrahmânirrahim

Ve bi celâli bismillâhirrahmânirrahim

Ve bi cemâli bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kemâli bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi heybeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi menzileti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi melekûti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi ceberûti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kibriyâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi senâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi behâi bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kerâmeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi sultâni bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi berekâti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi ızzeti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kuvveti bismillâhirrahmânirrahîm

Ve bi kudreti bismillâhirrahmânirrahîm

İrfa' kadrî veşrah sadrî ve yessir emrî.. Verzuknî min haysü la yahtesib..

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf ve es'elüke bi celâlil ızzeti ve celâlil heybeti ve ceberûtil azameti en tec'alenî min ıbadikes salihîn ellezine la havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn

Bi rahmetike ya erhamerrahımin

Ve en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

BESMELE DUASI ANLAMI

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla)

Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Cellellahu…

Bismillahirrahmanirrahim'nin hakkı,

Bismillahirrahmanirrahim'nin hürmeti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin fazileti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin azameti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin yüceliği,

Bismillahirrahmanirrahim'nin güzelliği,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kemali,

Bismillahirrahmanirrahim'nin heybeti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin yeri (Allah'ın yanındaki kıymeti),

Bismillahirrahmanirrahim'nin gücü (kuvveti),

Bismillahirrahmanirrahim'nin celaleti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin ululuğu,

Bismillahirrahmanirrahim'nin övgüsü,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kıymeti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kerameti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin büyüklüğü,

Bismillahirrahmanirrahim'nin bereketi,

Bismillahirrahmanirrahim'nin izzeti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kuvveti,

Bismillahirrahmanirrahim'nin kudreti (hürmeti),"