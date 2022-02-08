Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Arslantaş - Güncel
 - Güncelleme:

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendiADIYAMAN Adıyaman'da yaban keçileri Drone ile havadan kar üzerinde ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülendi.

ADIYAMAN (İHA) - Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi

ADIYAMAN Adıyaman'da yaban keçileri Drone ile havadan kar üzerinde ilk kez bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülendi.

Kar yağışı birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakmak için ekipler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar seferber oluyor. Rakımı yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri yağan kar ile birlikte yiyecek bulmak zorluk çekiyor.

Yiyecek bulmak için sürüler halinde kar üzerinde ilerleyen yaban keçileri Adıyaman'da Drone ile ilk kez bu kadar kalabalık olarak görüntülendi. Onlarca yaban keçisi 2 metreyi geçen kar kalınlığının olduğu yerlerden kayalık bölgelere giderek yiyecek arıyor.

Adıyaman Uluğbaba bölgesinde bulunan yaban keçileri için iş makinasıyla önce yol açıldı, ardından ise ekipler zirveye yem bıraktı. Sırtlarında yemler ile kilometrelerce yürüyen ekipler, yemleri hayvanların yoğun olduğu bölgelere bıraktı.

Ocak ayı içerisinde Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya 20 yiyecek bıraktı. Kuru ot, yonca, besi yemi, kırık buğday, kasap ve pazar atıkları Adıyaman'da ki 7 avlağa bırakıldı.

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi

Beslenmeye gelen yaban keçileri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Güncel

Adıyaman, Drone, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title