Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi "Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi "Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar"

İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK - Haberler | Sağlık

Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi "Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar" Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz, vatandaşlara Ramazan Bayramı'nda gıda tüketimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi "Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar"

ANKARA - Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz, vatandaşlara Ramazan Bayramı'nda gıda tüketimi konusunda tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Gürbüz, "Sağlıklı besinler, kan şekerini birden yükseltmeyen besinler tüketsinler. Proteine ağırlık versinler, haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, limon, bunlarla önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar" dedi.

Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalan vücudun, bayram sabahı ile birlikte ani bir besin yüklemesine maruz kalmaması gerektiğini vurgulayan, Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Gürbüz, "Birden bire yüklenmesinler ilk önerim bu olur. Sağlıklı besinler, kan şekerini birden yükseltmeyen besinler tüketsinler. Proteine ağırlık versinler, haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, limon, bunlarla önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar. Bol sıvı tüketsinler, su içsinler, en az iki litre su içsinler günde. Hareket de etsinler. Yani bu pandemi döneminde eve tıkılıp kaldık. Ev içerisinde olur, ufak egzersizler olur, kasları güçlendirmek adına. Açılırsa da yine yürüyüşler olur, günde yarım saatlik yürüyüşler, maske ve mesafeye dikkat ederek çok önemli. Birden şerbetli tatlılara yüklenmesinler. Kan şekerini yükselttiğimiz zaman insülin salgısı da oluyor. O sürekli düşürüyor, yükseltiyor, böyle bir dengesizlik olmasın, plato çizsin. Bu kan şekerindeki iniş çıkışlar insanın psikolojisini de etkiler. Ayran, yoğurt, bunları tüketmeye dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

"Su her zaman yanlarında olsun"

Ramazan Bayram'larının vaz geçilmezi olan şerbetli tatlılar konusunda da uyarılarda bulunan Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Gürbüz, "Önce sağlıklı bir kahvaltı, gün içinde açlık hissederlerse, bir tane çikolata ya da tatlı tüketebilirler, bu tattan da kendilerini mahrum bırakmasınlar. Azı karar çoğu zarar şekerler için. Aslında akşam yemeklerde şekerli şeyler tüketmezlerse, protein, tahıllar, kuru baklagiller, yoğurt ve bol salata tüketirlerse kan şekerlerinde zıplama olmayacağı için gece de acıkmazlar. Yatmadan önce bir kase yoğurt tüketebilirler, o dengeler kan şekerini. Gece uyanıyorlarsa su içsinler yatsınlar. Su her zaman yanlarında olsun" şeklinde konuştu.

Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi 'Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar'
Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi 'Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar'
Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi 'Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar'
Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi 'Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Kenan Doğulu Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Arda Turan Gökhan Töre Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beslenme Uzmanından bayram tavsiyesi "Önce hafif bir geçiş yapsınlar, vücudu alıştırsınlar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 19:26:45. #1.15#

title